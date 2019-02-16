Убийство или эвтаназия? В Италии не утихают страсти десятилетней давности

Исполнилось 10 лет со дня ухода из жизни 38-летней итальянки Элуаны Энгларо из Лекко. Одни это называют убийством, другие - эвтаназией. После автокатастрофы она долгое время находилась в коме, и её отец просил власти страны и врачей отключить её от систем искусственного жизнеобеспечения. Но не дождавшись понимания, решил вопрос самостоятельно.



В январе 1992 года 20-летняя Элуана не справилась с управлением, и на скорости врезалась в стену. Врачи сделали невозможное и сохранили ей жизнь, но повреждения мозга были настолько серьёзными, что никаких надежд на то, что красавица когда-нибудь “проснётся”, не было.



Спустя семь лет, родители решили, что следует отключить тело дочери от аппаратов жизнеобеспечения. Отец с матерью были уверены, что сама дочь поддержала бы их решение. "Она любила жизнь, путешествия, изучала языки и юриспруденцию, и не желала бы себе такого существования", - говорит Беппино Энгларо в интервью одной из итальянских газет.



Не остался в стороне и тогдашний премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Он отказался навестить бедную Элуану в больнице, но зато объявил, что она способна рожать детей, так как не смотря на кому, у нее сохранился женский цикл. Премьер издал указ, запрещающий лишать пациентов жизни, независимо от их состояния.



“В комнате Элуаны, по слухам, подняли температуру, чтобы приблизить смерть девушки, лишенной воды и питания”, - написал журналист Риккардо Кашоли.



С тех пор прошло 10 лет, а страсти не утихают. В Италии, где население вот-вот достигнет своего пика по количеству стариков, тема “достойного конца” актуальна, как нигде.



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