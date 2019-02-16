Конституционный суд Латвии рассмотрит дело о дискриминации русского языка

Конституционный суд Латвии 26 февраля начнет рассматривать соответствие Конституции поправок к закону об образовании, предусматривающий полный переход образования на государственный язык.

В каком «режиме» будет рассматриваться дело? Исключительно на открытом заседании в присутствии его участников. Также планируется трансляция заседания в интернете.

Сообщалось, что КС возбудил дело о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающий полный перевод обучения на государственный язык, по заявлению депутатов партии «Согласия». Парламентская фракция партии «Согласие» оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков нацменьшинств в основной школе». Данный иск, по мнению его подателей, противоречат статьям (1, 91, 114 и 112) Конституции страны.

Немного «истории». 22 марта 2018 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать постепенный переход с 2019 – 2020 учебного года обучение на латышском языке на этапе средней школы нацменьшинств.

Итог реформы прост: в средней школе (10-12 классы) обучение происходит только на государственном языке. А полный перевод обучения на латышском языке планируется завершить 1 сентября 2021 г.

Какое же решение может принять Конституционный суд Латвии?

Данную ситуацию разъясняет экс-глава Конституционного суда Латвии, депутат, юрист Гунарс Кутрис: «Да, Конституционный суд Латвии, действительно, 26 февраля начнет рассматривать дело о поправках к закону «Об образовании». Дело начато по заявлению 20-ти депутатов Сейма. Оспариваемые нормы закона будут оцениваться по следующим пунктам: не противоречат ли они принципу запрета дискриминации (статья 91 Конституции), правом на образование (ст.112), и правом национальных меньшинств развивать и сохранять свой язык (ст.114).

Сейчас, не могу предсказать решение суда, так как для корректного анализа необходимо знать более подробную информацию. Когда-то суд признал, что право на образование включает в себя требование по качеству образования. Следует оценить и то, какое влияние на уровень образования оставила ранее проведенная реформа подобного характера. Но, я не думаю, что в данном деле, могут быть проблемы с правами национальных меньшинств. Развитие каждого языка происходит в той стране, где язык имеет статус государственного. Это и обязанность самого государства. В Конституции четко подчеркнуто, что необходимо защищать государственный язык. Подумайте сами, нигде в мире латышский язык, невозможно будет развивать и сохранять! Изменения в законе «Об образовании» учитывает и этот аспект. Но есть и другие цели: возможность юношей, девушек, которые заканчивают школу, свободно продолжать учиться в Латвии или найти работу в любой организации. Но есть и некоторые неясные моменты: распространяется ли требование о соблюдении государственного языка в учебном процессе на все школы в Латвии, в том числе и тех, где обучение проходят, например, на английском языке или, допустим, на эстонском языке? Если нет, то непонятна цель конкретной нормы. Другой нюанс: имеется ли достаточное основание и имеет ли право государство вмешаться в методологию обучения? Я говорю о качестве образования. Особенно, это важно тогда, когда речь идет о частных школах. Если школа имеет аккредитацию и результаты учебного процесса высоки, то ни это ли является главной целью ст.112 Конституции?

Остается только ждать, как обычно, взвешенного и высоко юридически аргументированного решения Конституционного суда».