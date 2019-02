Британские ученые обнаружили в пещере в регионе Мидлендс, возможно, самую большую в стране концентрацию знаков для защиты от ведьм, зла и несчастий. Об этом сегодня сообщает Sky News.

Вход в нее, как видно на снимке, испещрен множеством мелких отметин и царапин. Эксперты полагают, что знаки предупреждали местных жителей о том, что метровое круглое отверстие является "вратами в Ад".

Подобные отметины в данной местности более характерны для старых церквей и жилых домов. Чаще всего они располагались возле окон, входов и каминов, и были предназначены для защиты от злых духов.

