В сети смеются над штабом Порошенко, скопировавшим предвыборный лозунг Путина

В социальных сетях смеются над лозунгом предвыборной кампании украинского лидера Петра Порошенко. Многие отметили, что политик полностью скопировал его с плакатов президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что речь идет о лозунге "Кандидатов много – президент один!". Он полностью повторяет слоган, использованный в ходе предвыборной кампании Владимира Путина. Пользователей сети рассмешило, что штаб Петра Порошенко не смог предложить собственные идеи, а решил скопировать чужие.