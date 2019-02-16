Лавров: РФ не против идей Евросоюза по поддержанию стабильности в Черном море

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу, 16 февраля, заявил, что Россия не выступает против идей Евросоюза насчет поддержания стабильности в акватории Черного моря.

Лавров, однако, подчеркнул в рамках своего выступления на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, что Брюсселю следует с уважением относиться к региональным структурам.

Глава МИД России подчеркнул, что у Европейского Союза есть большое количество инициатив не только по Черному морю, но также по Балтийскому морю и Центральной Азии, передает ТАСС. Российская сторона, по словам Сергея Лаврова, абсолютно ничего против этих идей не имеет.