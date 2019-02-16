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Пенс: весь мир должен признать Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы

16 февраля 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Пенс: весь мир должен признать Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы
фото: globallookpress.com

Американский вице-президент Майкл Пенс в субботу, 16 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что всему миру стоит признать Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы.

По словам Пенса, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не обладает легитимной властью в стране, поэтому он должен покинуть свой пост, передает сегодня ТАСС.

Вице-президент США подчеркнул, что Штаты были первыми, кто признал Хуана Гуаидо официальным венесуэльским лидером. Примеру Америки последовали 52 государства, среди которых 30 европейских союзников страны. Пенс считает, что пришло время всему миру занять аналогичную позицию. 

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