Великобритания рекомендует России изменить поведение

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан в субботу, 16 февраля, порекомендовал России изменить свое поведения, если Москва хочет, чтобы ее отношения с Лондоном наладились.

Данкан сделал соответствующее заявление в рамках встречи с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым, которая состоялась ранее сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат признал, что в отношениях двух стран в настоящий момент существуют серьезные разногласия и добавил, что в сложившейся ситуации России следует вести себя как ответственный международный партнер, передает ТАСС. Алан Данкан уточнил, что Соединенное Королевство при этом не имеет никаких споров с "российским народом" и продолжает активно развивать культурные связи с россиянами.