Во Франции стартовал чемпионат мира по татуировкам
16 февраля 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 16 февраля, стало известно, что во Франции стартовал ежегодный чемпионат мира по татуировкам. Согласно последней информации источников, в Париже это соревнование проходит уже девятый раз.
Сотни поклонников рисунков на теле прибыли в столицу Франции, чтобы терпеть боль ради искусства, а также, чтобы стать частью этого мероприятия.
Как сообщает сегодня издание "Известия", татуировщики будут наносить картинки и тексты на кожу всем желающим. В течение трех дней в Париже будет слышно синхронное жужжание множества роторных машинок, после чего будет определено, какая татуировка стала лучшей в этом году.