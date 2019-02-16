Во Франции стартовал чемпионат мира по татуировкам

В субботу, 16 февраля, стало известно, что во Франции стартовал ежегодный чемпионат мира по татуировкам. Согласно последней информации источников, в Париже это соревнование проходит уже девятый раз.

Сотни поклонников рисунков на теле прибыли в столицу Франции, чтобы терпеть боль ради искусства, а также, чтобы стать частью этого мероприятия.

Как сообщает сегодня издание "Известия", татуировщики будут наносить картинки и тексты на кожу всем желающим. В течение трех дней в Париже будет слышно синхронное жужжание множества роторных машинок, после чего будет определено, какая татуировка стала лучшей в этом году.