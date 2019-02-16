Власти США признали падение уровня боеготовности армии страны

В Счетной палате США признали падение уровня боеготовности американской армии за последние несколько лет. Соответствующие данные, согласно последней информации, указаны в докладе ведомства.

Подчеркивается, что уровень общей боевой готовности военных США остается довольно низким и не показывает абсолютно никакого прогресса с 2013 года.