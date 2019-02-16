Меркель заявила, что Европа не заинтересована в разрыве отношений с РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель утром в субботу, 16 февраля, сделала важное заявление. По словам немецкого политика, европейские страны не заинтересованы в разрыве отношений с Российской Федерации.

Соответствующее заявление прозвучало в рамках выступления Ангелы Меркель на полях Мюнхенской конференции по безопасности, уточняет РИА "Новости"

Канцлер ФРГ добавила, что осознанное политическое исключение России является категорически неправильным для Германии и всей Европы. Она уточнила, что с геостратегической точки зрении у европейских стран нет интереса прекращать контакты с российской стороной.