Эрдоган: Турция не намерена отказываться от приобретения российских С-400

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от приобретения российских ЗРС С-400, несмотря на то, что в связи с данным вопросом со стороны США сейчас оказывается давление.

Соответствующее заявление президент Турции сделал в самолете, когда выступал перед журналистами во время своего возвращения из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии, передает издание Hürriyet Daily News.

Политик подчеркнул, что турецкая сторона заключила соглашение по С-400 с Россией и не намерена от него отказываться. Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что стороны сейчас работают над тем, чтобы поставки ЗРС были осуществлены в июле, как и было запланировано.