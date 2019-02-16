Украинcкие дипломаты заявили о планах Трампа выделить Украине $700 млн

Украинcкие дипломаты, служащие в Соединенных Штатах Америки, заявили о планах американских властей увеличить помощь Украине до 700 миллионов долларов.

"Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн", — говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, - передает RT.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Соединённые Штаты выделят Военно-морским силам Украины дополнительно 10 миллионов долларов в связи с инцидентом в Керченском проливе.