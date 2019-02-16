Эрдоган призвал РФ и Иран провести совместные операции в сирийском Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утром в субботу, 16 февраля, высказал важную идею. Политик предложил властям Турции, России и Ирана провести совместные операции на территории сирийского Идлиба.

По словам Эрдогана, вышеуказанные операции должны быть направлены против радикальных группировок в городе на северо-западе САР, передает РИА "Новости". Политик подчеркнул, что совместные действия Турции, России и Ирана могут проводиться в любое время в зависимости от развития событий. Он добавил, что важнейшим фактором является безопасность жителей Идлиба.

Напомним, в минувший четверг российский, турецкий и иранский лидеры провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу, в рамках которой обсудили сирийское урегулирование.