Помощник Ким Чен Ына приехал в Ханой для подготовки саммита с президентом США

Ближайший помощник Ким Чен Ына, глава секретариата Госсовета КНДР Ким Чхан Сон прибыл в столицу Вьетнама Ханой. Политик будет участвовать в подготовке саммита северокорейского и американского лидеров.

Известно, что Ким Чхан Сон переночевал в Гуанчжоу, а сегодня утром приземлился в Ханое. Предполагается, что он будет осматривать места, связанные с саммитом Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который запланирован на 27-28 февраля, сообщает в субботу телеканал NHK

Отметим, что помощник лидера Северной Кореи также приезжал в Сингапур перед началом первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.