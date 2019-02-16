В Китае обрушился жилой дом, 14 пострадавших

Сегодня стало известно, что жилой пятиэтажный дом обрушился в китайской восточной провинции Фуцзянь. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали не менее четырнадцати человек.

В администрации города Фучжоу, где произошел инцидент, сообщили, что спасатели вытащили из-под завалов четырнадцать человек, но не исключено, что под обломками все еще есть люди. Пока не установлено точное количество граждан, находившихся в доме во время происшествия, передает РИА "Новости"

Уточняется, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а тринадцать человек отделались легкими травмами. Дом, о котором идет речь, являлся самостроем.