Болтон тайно сообщил о переходе в Венесуэле ряда генералов на сторону оппозиции

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что ключевые политики и генералы, поддерживающие президента Венесуэлы Николаса Мадуро, тайно ведут переговоры с оппозицией.

Болтон отметил, что представители командования Вооруженных сил Венесуэлы скрывают от Мадуро свое общение с оппозицей.

По данным американского политика, в Венесуэле насчитывается около двух тысяч генералов. "Это большое, чем во всех странах НАТО вместе взятых. Именно отсюда исходит коррупция", — сказал Болтон в интервью Fox News.

Ранее стало известно, что Николас Мадуро распорядился принять план постоянного развертывания вооруженных сил республики для защиты от возможной угрозы нападения. Трансляция его выступления велась в Twitter. Президент Венесуэлы предложил

составить специальный план - где должны быть танки, ракеты, солдаты.