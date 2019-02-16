Трамп заявил, что премьер-министр Японии выдвинул его на Нобелевскую премию мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшую пятницу, 16 февраля, сообщил журналистам, что японский премьер-министр Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Отмечается, что японский политик счел работу Трампа с Северной Кореей большим прорывом, за который американский лидер должен быть удостоен Нобелевской премии.

Как уточняет Bloomberg, Абэ показал президенту США копию пятистраничного письма, которое он направил "людям, занимающимся Нобелевской премией". Трамп также напомнил о прогрессе, которого ему удалось достичь после исторических переговоров с лидером Северной Кореи.