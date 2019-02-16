Тарута заявил о возможности Украины поставлять газ в Европу вместо России

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады Сергей Тарута высказал мнение, что Украина имеет возможности поставлять газ в Европу вместо России. Тарута написал пост Facebook и отметил, Украина может нарастить добычу собственного газа.

Нардеп неоднократно утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, даже одними из самых больших в мире. "Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - пообещал Тарута.

По его убеждению, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". Он пояснил свое мнение: Евросоюз рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Соединеннные Штаты – "с точки зрения именно безопасности", так как для них закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника", - сообщает РИА Новости.