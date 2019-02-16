В США введено чрезвычайное положение

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на юге США. Трамп не смог добиться от Конгресса выделение деньг на строительство стены на границе с Мексикой. Он воспользовался специальными полномочиями, чтобы получить их в обход законодателей, и построить заграждение на американо-мексиканской границе.

Трамп планирует объявить режим ЧП в США

Трамп требовал $5.7 миллиарда на возведение стены длиной почти 450 километров. Конгресс отказал, считая строительство стены не только неэффективным, затратным, но и аморальным.

Американский лидер 15 февраля провел пресс-конференцию и объявил, что сразу после нее подпишет документ, которым введет в США чрезвычайное положение.

Теперь чрезвычайное положение позволит Трампу взять деньги на стену без согласия Конгресса из бюджетов Минюста и Пентагона, около $6 млрд.