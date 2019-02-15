Трамп посетовал, что ему не дадут Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп подробно перечислил все свои заслуги, из-за которых он достоин Нобелевской премии мира. Но при этом признался, что ему, наверное, никогда эту премию не дадут.

В числе своих заслуг, достойных Нобелевской премии мира, Дональд Трамп указал, в частности, налаживание отношений между США и КНДР, а также лично между ним и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и предотвращение гибели мирных жителей в сирийском Идлибе.

«Я, вероятно, никогда не получу Нобелевскую премию мира. Но это ничего. Они дали ее экс-президенту США Бараку Обаме, и он даже не знал, за что», - посетовал Дональд Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

Бывший президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году за укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Однако позже некоторые из организаторов премии признавались, что сожалеют об этом решении, передает РИА Новости.