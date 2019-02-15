Таракан: русскому - враг, американцу - шоу, а китайцу - деньги!

Пока москвичи в панике запасаются дихлофосом и тапками, видя причину тараканьего нашествиях в оставленной на ночь немытой посуде, американцы развлекаются, а китайцы – зарабатывают на тараканах.

Этой зимой жители Москвы запаниковали: в город вернулись полчища тараканов, которых в мегаполисе не видели, по большому счету, аж с 1990-х годов. Эксперты пояснили по этому поводу, что на самом деле насекомые никуда не уходили из столицы, особенно из мест общепита. Их стало меньше благодаря применению новых инсектицидов. Но со временем живучие насекомые адаптировались, и вот – привет из 90-х!

В США знают как сделать шоу из всего на свете. Даже из тараканов. В техасском зоопарке посетителям предложили назвать таракашек именами своих «бывших», а затем этих «бывших» в прямом эфире скормили сурикатам. Наверняка многим, болезненно переживавшим разрыв, полегчало на душе после этого.

А вот китайцы, напротив, переживают, чтобы тараканы не разбежались. В КНР все большую популярность набирают тараканьи фермы. Польза от них огромная: тараканы тоннами уничтожают пищевые отходы, а самих тараканов затем используют в качестве питательного белкового корма для домашнего скота, а также в фармацевтическом производстве, так что и прибыль от тараканов тоже немалая, пишет «Спид-инфо».