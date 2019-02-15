Народная артистка СССР, народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева рассказала в интервью, что россиян невозможно «переучить» и поэтому украинцам следует изолироваться от них.

В интервью известную актрису, долгое время проработавшую в России, попросили рассказать, «что не так» с ментальностью россиян. Ада Роговцева заявила, что, по ее мнению, россияне всегда очень снисходительно относились к украинцам, хотя на себе лично она этого никогда не чувствовала. Артистка объяснила это тем, что говорила на русском языке без украинского акцента.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, придуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, я знала русский язык без акцента. Они считают, что Крым российский и Севастополь – «русский город». Это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить. Видимо, надо изолировать себя от них», - заявила Ада Роговцева.

Артистка также поделилась своими впечатлениями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным: «Он закрытый человек. Правда, борщ ел искренне и рюмку хлопнул нормально. Читал Шевченко, но впечатление, что это чужая, не открытая душа», - передает «МК».