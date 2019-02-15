Высокопоставленные спящие агенты Кремля

В самых высоких кабинетах власти ищут «тайных агентов Кремля». Под подозрением сам президент США Дональд Трамп.



В связи с началом выхода этой весной Великобритании из Евросоюза бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что это выгодно Владимиру Путину. По его мнению, Европа слабеет, а Россия и её союзники консолидируются и привлекают новых членов. А ведь инициировал этот референдум бывший премьер Дэвид Кэмерон. Сейчас это решение выполняет нынешняя глава страны Тереза Мэй. За это их уже называют агентами влияния Кремля.



Во многих британских газетах появились сообщения о том, что девятнадцатилетний Кэмерон со своим другом летом 1985 года посещал Ялту. Как он сам позже признался, там с ним произошёл случай, похожий на «попытку вербовки в КГБ». Но вот в сентябре 2011 года премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон на совместной пресс-конференции с Медведевым почему-то опроверг информацию о том, что к нему были вербовочные подходы со стороны русской разведки.



Были ли Кэмерон и Мэй российскими шпионами может стать точно известно не раньше чем через сто лет, когда с их дела в архивах наших и западных спецслужб снимут гриф секретности. Как, например, были недавно рассекречены новые документы из так называемого «досье Фишера». Они подтверждают сенсационную информацию, которую впервые опубликовала американская газета «Филадельфия инкуайрер». Из многочисленных донесений агентуры следует: именно во время посещения СССР шахматист Фишер, как считали в ФБР, мог быть завербован КГБ. Этому, как сказано в архивном документе, «способствовала его мать Регина Фишер, долгие годы работавшая на Лубянку».



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