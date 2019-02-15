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Депутат оставил должность из-за кражи сэндвича

15 февраля 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат оставил должность из-за кражи сэндвича
Фото: pixabay.com

Парламентарий из Словении Дарий Крайчич украл из магазина сэндвич и назвал это социальным экспериментом. После этого случая депутату пришлось оставить свою должность.

Крайчич рассказал остальным членам парламента, что несколько минут сэндвичем в руках ждал у кассы, пока сотрудники магазина отвлекутся от разговора и обратят на него внимание. В итоге, так и не дождавшись реакции работников, возмущённый парламентарий покинул торговую точку, прихватив злополучный сэндвич с собой. Кража товара так и осталась незамеченной. Сам депутат назвал свои действия своеобразным социальным экспериментом.

Коллег депутата сначала рассмешила эта история, но затем лидер фракции «Списка Марьяна Шареца» Бране Голубович настоял на том, чтобы Крайчич вернулся и возместил магазину ущерб. Потом последовал разговор Крайчича с руководством, после которого тот ушёл в отставку, сообщает Мир24.

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