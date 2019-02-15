Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что стране пойдет на пользу, если все ее граждане, независимо от национальной принадлежности, придут к общей гражданской идентичности.

«Я придерживаюсь открытых взглядов. Стране пойдет на пользу, если мы все – будь мы этнические латыши, ливы, поляки, русские, белорусы, украинцы и так далее – пришли бы к общей идентичности. Мы говорим «граждане Латвии». У нас просто не хватает слова, которое бы означало «латыши». Обычно, латыши – это воспринимается как более узкая этническая община. Я считаю, что мы все – латыши», - высказал латвийский премьер свою позицию.

Кришьянис Кариньш также пояснил свои слова об «ассимиляции русских детей», сказанные им несколько лет назад. По словам премьера, за прошедшее время он понял, что это слово несет в себе агрессивный оттенок смысла, и он имел в виду процесс, обозначаемый словом «интеграция».

«Я не буду ассимилировать ваших детей. Никто не будет ассимилировать ваших детей», - приводит его слова RT.