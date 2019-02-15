Лукашенко отказался ехать в Мюнхен из-за Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил свой визит на конференцию по безопасности в Мюнхене. Он предпочел продолжить двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным», - сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Ежегодная конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 15 по 17 февраля. Александр Лукашенко должен был принимать участие в панельной дискуссии 16 февраля, однако возникла накладка – на это же время назначена его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.