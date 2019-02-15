Президент Черногории, обвиняемый в коррупции, не пожелал покинуть пост

Президент Черногории Мило Джуканович, обвиняемый в коррупции, категорически отказался покидать свой пост. Согласно последней информации, оппозиция страны намерена добиваться его импичмента.

Джуканович полностью исключил возможность своей добровольной отставки, однако подчеркнул, что поступает так отнюдь не из-за "любви к власти".

Как сообщает "Росбалт", президент Черногории намерен продолжать отстаивать те ценности, за которые страна боролась последние два десятка лет. Он не уточнил, какие именно ценности имеет в виду.

Напомним, обвинения в адрес президента распространил предприниматель Душко Кнежевич, которого ранее также обвинили в коррупции.