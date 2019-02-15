Видео с последствиями массированного удара ВСУ по югу ДНР опубликовали в сети

Вооруженные силы Украины некоторое время назад атаковали поселок Коминтерново, расположенный в южной части непризнанной ДНР. Последствия массированного обстрела попали на видео, которое появилось в сети.

Как рассказал побывавший в населенном пункте корреспондент проекта WarDoc, в течение двух дней ВСУ выпустили по Коминтерново и расположенному неподалеку Ленинскому около пятидесяти мин. Кроме того, киевские силовики применяли автоматические гранатометы, БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

По словам ополченцев, держащих оборону на данном участке, за последние две недели интенсивность обстрелов увеличилась. Защитники республики и местные жители связывают это с возвращением на фронт батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация).

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал причину военных поражений украинских военных в Донбассе.