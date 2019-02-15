Бывший замгенсека ООН убежден, что США нескоро поймут бесполезность санкций

Политик в рамках круглого стола на тему "Невоенные угрозы национальной безопасности России в военной сфере: сущность, содержание, меры противодействия" подчеркнул, что ранее во время присутствия советских войск на территории Афганистана Штаты также ввели ограничения против СССР, однако это не принесло никакого эффекта. Орджоникидзе отметил, что единственным результатом тогда стал разрыв соглашений о взаимных полетах между странами.

В настоящий момент, как считает экс-замгенсека ООН, США видят в России ключевого военно-политического противника, в отношении которого у них нет превосходства, передает РИА "Новости" . Именно поэтому страна и вводит санкции – это единственная мера "воздействия" на РФ.