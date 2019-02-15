Самолет премьер-министра Израиля сломался в Польше

Сегодня стало известно, что самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сломался в Польше. Согласно последней информации источников, из-за этого политик не смог вовремя вылететь из Варшавы.

Подчеркивается, что ранее сегодня кортеж Биньямина Нетаньяху прибыл в аэропорт польской столицы. Израильский премьер должен был отправиться в Тель-Авив, однако из-за внезапной поломки вылет воздушного судна был задержан на несколько часов, передает ТАСС.

Политику пришлось вернуться в гостиницу. В настоящий момент он находится в отеле и ожидает прибытия другого самолета из Израиля.