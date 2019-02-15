Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 15 февраля, прокомментировал "появление" третьего подозреваемого в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Подчеркивается, что Кремль не изменил свою позицию насчет публикаций о подозреваемых в отравлении Скрипалей в британском городе Солсбери после того, как в СМИ появились данные о еще одном человеке, который якобы связан с данным инцидентом, передает ТАСС.

Напомним, ранее британский телеканал Sky News назвал имя третьего человека, который якобы имеет отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о мужчине, которого зовут Денис Вячеславович Сергеев, действовавшего под именем Сергей Вячеславович Федотов.