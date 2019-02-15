Российский политический эксперт Сергей Марков рассказал, какова причина военных поражений Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующее заявление аналитик сделал, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил Марков, ополченцы ДНР и ЛНР смогли дважды разбить противника в ходе активной фазы боевых действий в 2014 – 2015 годах, несмотря на то, что республики обладают значительно меньшим мобилизационным потенциалом, чем Украина. В Киеве объяснили свои военные провалы тем, что против ВСУ якобы действовали российские соединения. Настоящая причина поражений заключается в том, что армия Украины не хочет сражаться за «преступную власть», заявил Сергей Марков на одной из программ канала «Россия-1».

Ранее в пятницу сообщалось, что киевские силовики понесли новые потери при попытке нанести минометный удар по району Горловки.