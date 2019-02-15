Футболист Дэвид Бэкхем предстанет перед судом

Известного футболиста, экс-полузащитника и капитана сборной Англии Дэвида Бэкхема ждет суд. Согласно последней информации, спортсмен нарушил одно из важнейших правил во время вождения автомобиля.

Оказалось, что футболист использовал мобильный телефон, когда находился за рулем. Это произошло менее чем через два месяца после того, как он оплатил штраф за превышение скорости, передает телеканал Sky News.

Дэвид Бэкхем уже осведомлен о начале судебного разбирательства. Слушания состоятся 19 марта в суде лондонского района Бромли. Если вина футболиста будет доказана, то ему придется выплатить штраф в размере 2,5 тысячи долларов, а при повторном нарушении его лишат водительских прав.