СМИ рассказали о рекомендациях аналитиков НАТО Украине подорвать Крымский мост

Аналитики Североатлантического альянса советовали властям Украины подорвать мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной отечественными СМИ.

Сайт телеканала «Царьград» обратил внимание на выложенное некоторое время назад в сети видео, в котором журналист из Германии Кен Йебсен привел выдержки из материала Atlantic Council, аналитической организации при НАТО. Как отмечается в статье, Киев должен взорвать Крымский мост и направить свои военные суда в Азовское море, чтобы спровоцировать конфликт между РФ и Западом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появился материал, в котором говорится, какие вооружения может использовать Украина в случае войны с Россией.