В МИД РФ посмеялась над угрозами Болтона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посмеялась над угрозами советника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона.

Ранее американский политик на своей странице в социальной сети Twitter пригрозил последствиями всем, кто поддерживает лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и разрушает демократические институты страны.

Как отмечает портал "Свободная пресса", Мария Захарова в свою очередь иронически поинтересовалась, кому именно угрожает Джон Болтон. "Своим блокноту и ручке, что ли?" – задалась вопросом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.