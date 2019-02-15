Экс-глава военного комитета НАТО счел решение США по ДРСМД предательством

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят назвал решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предательством.

По мнению военного, такой шаг говорит не нежелании Вашингтона выполнять обязательства перед своими союзниками в Европе, передает ФБА "Экономика сегодня" данные Bayerischer Rundfunk. Куят убежден, что это решение стало настоящим предательством по отношению к европейцам.

Экс-глава военного комитета НАТО полагает, что последствия выхода США из ДРСМД будут весьма тяжелыми для всех участников соглашения.