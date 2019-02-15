Мадуро рассказал о тайных переговорах с властями США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса провел тайные переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом.

Мадуро рассказал журналистам, что встречи, о которых идет речь, проводились в Нью-Йорке и длились по несколько часов, передает "Свободная пресса". Политик, однако, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности о секретных переговорах с американской стороной.

Как сообщает Associated Press, встречи проходили по инициативе США. В ходе первой из них, которая состоялась 26 января, Абрамс угрожал властям Венесуэлы развертыванием войск. В рамках второй, которая прошла 11 февраля, атмосфера была уже менее напряженной, но Штаты отметили, что намерены добиться отставки Николаса Мадуро.