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Россия и Беларусь могут создать единый союзный парламент

Необходимо подстраховаться от повторения украинского сценария в Минске

15 февраля 2019, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Беларусь могут создать единый союзный парламент
фото с сайта Кремля

Эксперты -политологи считают, что Россия и Беларусь могут создать единый союзный парламент. Такая договоренность Москвы и Минска может стать итогом длительных переговоров между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Владимир Путин 13 февраля встретился в Сочи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с трёхдневным рабочим визитом. В пресс-службе Путина сообщили, что "лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве". Сегодня пройдет их вторая встреча.

Политологи считают, что позиции главы Беларуси не столь прочны, а в стране заметно усиливаются прозападные настроения, - сообщает "URA.RU". Политический кризис может начаться уже в ближайшее время — в 2020 году в Беларуси должны состояться президентские выборы.

По мнению экспертов, в числе тем переговоров лидеров двух стран - "украинский сценарий", не исключен в Белоруссии. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что в Киеве в свое время власти были уверены, что будут сидеть вечно". "Но от "Майдана" никто не застрахован", — убежден эксперт.

По оценкам политолога Дмитрия Журавлева, протестный потенциал в Белоруссии достаточно высок, а среди населения существует запрос на интеграцию с Европой.

Сопредседатель экспертного совета аналитического агентства "Национальный эксперт" Сергей Журавский считает, что создание союзного парламента позволит России в большей степени влиять на белорусскую политическую повестку.

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