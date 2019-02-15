Япония может частично отменить визы для россиян

Власти Японии могут частично отменить визы для граждан России. Сейчас японское правительство изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для россиян. По сведения газеты Sankei, российские граждане смогут не получать визу при визите в страну на срок менее 90 суток.

Япония сменит тактику в переговорах с Россией

При этом они должны будут заблаговременно зарегистрировать в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта, - сообщает Газета.ру.

В настоящее время власти Японии рассматривают вопрос о разрешении многократного безвизового въезда для граждан России в течение определенного установленного срока. Японское издание отметило, что сроки введения такой системы пока не определены, и этот вопрос может быть поднят на встрече глав МИД Японии и России 16 февраля в Германии в Мюнхене.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в ходе российско-японских переговоров высказался за отмену визового режима между Россией и Токио.