Россия защитила грузовики ООН в Сирии

Российская военная полиция обеспечила безопасное возвращение в Дамаск гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца из лагеря беженцев Эр-Рукбан. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

Больше сотни машин вышло из 55-километровой зоны безопасности в районе американской базы в Эт-Танфе. Это основная часть гумконвоя ООН и Сирийского красного полумесяца, который прибыл сюда неделю назад, 6 февраля.

Караван доставил в лагерь 1080 тонн гуманитарных грузов. В их число вошли продукты, медикаменты, теплые одежды, спальные мешки, одеяла. В рамках миссии была проведена вакцинация детей. Им сделали прививки от гепатита, кори и полиомелита.

Сопровождение автоколонны обеспечила российская военная полиция. Об этом российскую сторону попросили представители Организации объединенных наций.