Появилось видео из советского подземного бункера воюющих с ВСУ ополченцев ДНР

Ополченцы самопровозглашенной ДНР смогли восстановить один из советских военных бункеров, расположенных на территории Донецкой области. Видео, снятое внутри подземного укрепления, выложила пресс-служба Народной милиции республики.

Бункер, который фигурирует в репортаже, находится в районе Ясиноватой. Как рассказал военным корреспондентам защитник ДНР с позывным «Жук», оборонительное сооружение способно защитить от авиационного удара.

Также ополченец в разговоре с сотрудниками пресс-службы коснулся текущей ситуации на данном участке фронта. По словам мужчины, противник начал вести себя более активно. Это проявляется в увеличении интенсивности обстрелов.

Военное противостояние в Донбассе, участниками которого являются подразделения ДНР и ЛНР и Вооруженные силы Украины, началось весной 2014 года. Ранее сообщалось, что российский эксперт Виталий Третьяков назвал условие вмешательства Москвы в конфликт.