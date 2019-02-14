День всех влюбленных отмечает Европа

Сегодня, 14 февраля, в Европе отмечают День Святого Валентина. Нынешний день можно ознаменовать как «Влюбленная Европа».

День Святого Валентина или праздник всех влюбленных очень популярен в Европе. В этот день особенно страстно принято признаваться в любви, дарить милые безделушки: игрушки, воздушные шарики, цветы и, конечно, «особые» открытки, которые в народе прозвали «валентинки».

История праздника

О Валентине, давшем празднику свое имя, известно не очень много: он жил в римском городе Терни, был христианским священником.

Время жизни Валентина совпало со временем правления императора Клавдия, который не жаловал христиан, но очень почитал воинскую доблесть прославленных римских легионов. Для сохранения воинского духа он даже издал указ, который запрещал жениться легионерам. Но разве можно противостоять такому прекрасному чувству, как Любовь? Конечно, легионеры влюблялись и тайно венчались. А «связывал» их узами брака священник Валентин. Более того, он очень умело мирил влюбленные пары, писал любовные письма за косноязычных вояк и всячески покровительствовал всем влюбленным.

Сохранить такую тайну от императора было невозможно! Клавдий разгневался и принял решение – казнить непокорного Валентина.

Легенда окутывает тайну последних дней жизни священника: говорят, что в него влюбилась дочь тюремщика. Валентин, который дал обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью (13 февраля) написал ей трогательное письмо. Другая легенда гласит, что он полюбил девушку, которая, кстати, была слепа и излечил ее.

Как все было на самом деле, мы уже никогда не узнаем, но ясно одно – молодой священник погиб ради Любви. Неудивительно, что Валентина не забыли и избрали покровителем Всех Влюбленных.









Как этот день отмечают в мире?

В Западной Европе этот день стал широко отмечаться с 13 века. Молодые пары дарили друг другу незамысловатые подарки, признавались в любви.

У американцев принято посылать своим любимым…марципан. А в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Италии принято дарить «поцелуйчики». Это шоколадные конфеты, которые прикреплены к плюшевым сердечкам.

Есть еще и одна необычная традиция в День Святого Валентина в Европе – покупать и вешать на мостах замочки с надписью о любви.

Ясно одно, в этот день люди много говорят о любви, совершают безумные поступки ради любимых. Разве не этого хотел Святой Валентин?

Сандра, Латвия: «Конечно, мы с мужем будем отмечать День Всех Влюбленных. Это прекрасная возможность сказать друг другу, как мы любим и счастливы. Как будем отмечать? Выпьем по бокалу шампанского и посидим дома при свечах».









Анне, Таллин: «Я уже получила от своего человека красную розу – символ любви! Надеюсь, что Святой Валентин поможет нам в дальнейших отношениях! Мы хотим быть просто счастливой парой».

Мария, Нарва (Эстония): «Я знаю о дне Святого Валентина, но пока одинока. Если он есть, то пусть поможет мне найти любимого!»

Поможет! Обязательно! Молодому священнику было отпущено много Любви – любовь к Богу, любовь к девушке, любовь к людям! И он до сих пор продолжает делиться Любовью с нами!