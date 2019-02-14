За отказ от автомобиля в Италии можно получать деньги ежемесячно

В борьбе за экологию и чистый воздух мэр города Бари, что в южной Италии, разработал программу выплат горожанам за отказ от использования личного автомобиля. Те, кто пересядут на велосипед, будут ежемесячно получать деньги.



Чиновники разработали специальные тарифы, так, дорога на работу и обратно премируется выше. Дополнительные суммы получат рекордсмены по километражу. Максимально за 4 месяца можно заработать 100 евро. И полагается дополнительная премия особенно активным - 50 евро.



Кроме того, велосипедисты получат налоговые льготы при покупке "железного коня", а также скидку в цене, которую тоже оплатит мэрия. Конечно, не бог весть какая сумма, но это первый шаг к спасению окружающей среды.



Чтобы не было обмана, велосипеды оснастят системами GPS, которые и будут отслеживать километраж и географию передвижения. А вторым и, наверное, основным бонусом будет здоровье, которое прибавится за счёт кручения педалей.



