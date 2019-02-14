Стало известно почему украинцы вернулись в Крым после 2014 года

Биография Степана после четырнадцатого года — как символ трагического героизма Русской весны. Он один из немногих украинских военных моряков, которые не изменили присяге Украины. Для своей родины Семен считается героем. Потом Украина бросила уже его. Степан уволился из украинской армии. И вернулся в Крым, став для Украины предателем. Сейчас работает на полуострове таксистом.

«Нас Украина не приняла», — коротко пояснил корреспонденту АН бывший военнослужащий: «Пришлось уволиться.»

Даже сейчас он остается верным присяге. О причинах увольнения много не рассказывает. Полную драматизма историю Степана корреспонденту АН рассказали его знакомые. Пять лет назад, когда украинские военнослужащие встали перед выбором уходить на материк в свою сторону или перейти на службу в Российскую Федерацию, Степан отказался переприсягать. Семья этот выбор не поддержала и потребовала остаться на полуострове. Так они и разошлись. Степан ушел на Украину. Его жена осталась на полуострове.

Они воссоединились только спустя время. На Украине подвиг Степана пригодился только новостям, которые таких, как он, назвали героем. Однако живые герои Украине оказались не нужны. Степану не нашлось должности и места службы.

В отличие от Степана Андрей никому не присягал. Он родился в Крыму и уехал с полуострова в надежде на безвиз.

«Думал, уехать в Германию и там найти работу», — объясняет Андрей свой выбор. С безвизом не получилось. Единственная страна, куда он мог поехать — Польша. Но в Польше он уже был, поэтому теперь от нее отказывается: «Да чего там делать? Я в Крыму могу заработать столько же. Но в Крыму у меня есть жилье, а там нет».

Свои фамилию они оба предпочитают не называть. Боятся, что у них возникнут проблемы, как у обладателей украинского паспорта. Они потерянные между двумя государствами. В Крыму у них дом. Но здесь они чужие, иностранцы.

И Степан и Андрей вернулись в Крым в 2016 году. Тогда Крымстат зафиксировал неожиданный миграционный бум. С Украины на полуостров перебрались 15617 человек. Уехали 143 человека.

В симферопольском хостеле, где проживал корреспондент АН, еще один гражданин Украины скрывал свою фамилию в течение всех трех месяцев, пока жил там. Все его знали по имени Серега. Простодушный, прямолинейный, но с присущей подавляющему числу украинцев хитринкой, он умилял всех соседей противоречивой бытовой логикой.

«Схема простая: берешь кредит, и не отдаешь», — иногда откровенничал Серега: «А если дело дойдет до суда, ну, скажешь, что очень хотел отдать, но не получилось. Тогда нет состава преступления.»

Еще в 2010 году Серега набрал кредитов в украинских банках, а потом спрятался в Крыму. С украинским правосудием он так и не встретился. Поэтому все рассуждения парня о безнаказанности схемы носили исключительно гипотетический характер.

В 2014 году, когда Крым стал российским, Серега выдохнул и решил осесть в Крыму окончательно. С просроченной миграционкой его в любой момент могла задержать полиция. Но у добродушного парня был очень сильный ангел-Хранитель, поэтому встречи с миграционной службой ему удалось. Впрочем и на этот счет у Сереги тоже был «беспроигрышный вариант»: «Скажу им, что паспорт потерял в море, хотел вернуться, но меня не пустили.»

Вариант, что у силовиков есть возможность подать запрос пограничникам и узнать пытался ли пересечь границу гражданин Украины по имени Серега, он даже не рассматривал.

Свою историю Серега публиковать разрешил только при одном условии:

«Ну, если только умру, тогда можешь ее рассказать», — шутил Серега на кухне хостела в разговорах с корреспондентом АН: «А так, лучше не надо. А вот, если умру, тогда и напиши. Пускай, весь мир узнает, что был на свете хороший парень с Украины и звали его Серегой.»

В прошлом году Серега умер.

Нарушителем миграционного законодательства простодушный парень стал случайно. Он забыл выехать до окончания трехмесячного срока пребывания и просрочил миграционную карту.

После «Крымской весны» необходимость получения новой миграционной карты на российском пункте пропуска для украинцев, наверное, стало основной причиной для выезда на территорию Украины.

Есть ли они в статистике, аналитическая справка Крымстата не сообщает. В числе обстоятельств, вызвавших необходимость смены места жительства перечислены семеные отношения, учеба, работа и возвращение к прежнему месту жительства. К примеру, в 2017 году в связи с переменой места работы супруга, либо в связи с вступлением в брак, либо в связи с поездкой к детям, родителям в Крым заехали 18,2 тысяч человек. Выехали по тем же обстоятельства 11,1 тысяч. На учебу с полуострова уехали 5,5 тысяч человек, приехали почти столько же — 5,4 тысяч.

На работу на полуостров приехали 3,7 тысяч человек, уехало по той же причине три тысячи. Возвратились к прежнему месту жительства 2,2 тысяч крымчан. Для сравнения, выехали с полуострова на прежнее место жительства 900 человек.

Общее количество человек прибывших с Украины в Крым и убывших с полуострова на Украину представлено в таблице. На момент подготовки текста Крымстат еще не подводил итоги по 2018 году. Поэтому таблица будет дополнена позднее. Стоит оговориться, что это может произойти не сегодня, не завтра и даже не на следующей неделе.