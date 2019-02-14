Экс-мэр Нью-Йорка потратит миллионы на борьбу с Трампом

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен потратить не менее $500 млн собственных средств для того, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Демократической партии, знакомые с планами Блумберга. Сам Блумберг еще не объявлял, будет ли он участвовать в праймериз Демократической партии.

Если же по какой-либо причине Блумберг откажется участвовать в президентской гонке, то он намеревается запустить "беспрецедентную информационную кампанию" в поддержку другого кандидата от демократов.

Наплмним, сейчас к выборам 2020 года готовятся Дональд Трамп, экс-вице-президент Джо Байден, член конгресса США Тулси Габбард, а также сенатор штата Массачусетс от партии демократов Элизабет Уоррен.