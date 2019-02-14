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В американской Аризоне наладили полностью роботизированную доставку еды

14 февраля 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

В американской Аризоне наладили полностью роботизированную доставку еды
фото: pixabay.com

В американском штате Аризона третий месяц успешно действует первый полностью роботизированный (без участия человека) сервис доставки еды на дом. Об этом пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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Продукты доставляются клиентам на роботизированном электрокаре R1, созданном на базе Toyota Prius. Данный электрокар может везти одновременно до шести сумок (заказов) с едой.

В процитированной публикации отмечается, что в Соединенных Штатах в сфере доставки заняты более 200 тысяч человек. Как правило, это неквалифицированные сотрудники, которым будет непросто найти другую работу, если их заменят роботы.

 

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