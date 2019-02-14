Повышение температуры океана может стать катастрофой для всего человечества

Учёным из Южной Калифорнии удалось найти гигантское скопление газа на океанском дне. В случае его высвобождения земная атмосфера резко увеличит свою температуру.

Ранее в истории планеты уже были подобные случаи. Тогда их итогом становилось окончание ледниковых периодов или наступление термических максимумов, ставших настоящей катастрофой для всей биосферы Земли, передаёт Lenta.Ru.

Учёные прогнозируют, что в случае высвобождения найденных ими залежей газа наступит очередной термический максимум. По их подсчётам, для дестабилизации подводной угрозы температура воды в океане должна увеличиться всего на три градуса.