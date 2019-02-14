Зачем в американских банках Россия хранила 96 млрд долларов?

Российская Федерация в лице Минфина хранила в американских банках 96 млрд долларов по состоянию на 1 января 2018 года. Всего под 2% годовых.



На сегодняшний день там же осталось 15 млрд долларов. Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, зачем рисковать такими огромными суммами народных денег в стране, которая объявила России экономические санкции? Да ещё под такой мизерный процент.



Конечно, Минфин может сказать, что там они будут целее, не разворуют. А тогда куда делись 81 млрд долларов, ведь год назад было 96 млрд? Журналист приводит пример, когда 40% средств Национального фонда Казахстана было заморожено по ничтожному иску гражданина Молдавии, который утверждал, что потерял в этом фонде свои 50 тыс. долларов. Ничего ещё не доказано, а средства фонда заморожены. Это прецедент, а в Америке судейские любят прецеденты. Вот такое у них право.



Поэтому не нужнее ли были эти деньги в России, для инвестиций в экономику, промышленность, науку, развитие которых принесли бы стране больше процентов, чем два в американских банках. Американцы то проживут спокойно без наших миллиардов, но кому и зачем это нужно держать российскую казну далеко от дома?



