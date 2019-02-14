Украинскому государству предрекли неизбежный распад по чехословацкому сценарию

Украина в будущем повторит судьбу Чехословакии и распадется на две части. Такую судьбу бывшей советской республике, выступая в телевизионном эфире, предрек отечественный кинорежиссер Карен Шахназаров.

По словам деятеля культуры, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-1», украинская нация распалась на две составляющие: восточную и западную. Согласно прогнозу Шахназарова, соседнее государство «непременно разломится по этой линии».

После выборов президента, на которых, как полагает режиссер, одержит победу действующий лидер Петр Порошенко, дезинтеграционные процессы должны усилиться. По мнению Карена Шахназарова, распад Украины неизбежен.

Ранее схожую точку зрения высказал Михаил Саакашвили. Бывший одесский губернатор в разговоре с журналистами предсказал, что Украина прекратит свое существование в случае сохранения у власти Петра Порошенко.