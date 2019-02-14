Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции, которые прописаны в новом законопроекте сенаторов США, прежде всего ударят по иностранным инвесторам. "Сами себе в ногу выстрелят",— сказал сегодня Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава Минфина объяснил, что в России создана необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний. По его словам, с совместно Центробанком созданы необходимые буферы, возможности реагирования на ограничения, в том числе: ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы не пострадали вкладчики, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках.

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую версию законопроекта о санкциях в отношении России, который не был принят в Конгрессе в прошлом году. Политики хотят запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в России, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний, на проекты СПГ за пределами России, и на ограничения в банковском секторе.